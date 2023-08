Eine glimmende Zigarette hat mutmaßlich einen Zimmerbrand in einer Klinik in Hemer im Sauerland ausgelöst. Dabei wurden in der Nacht auf Freitag fünf Menschen schwer und 23 leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auslöser soll nach ersten Ermittlungen die glimmende Zigarette eines Patienten gewesen sein. Gegen den 60-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Krankenhauspersonal habe schnell mit der Evakuierung der Räume begonnen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Gebäudeteil, in dem der Brand ausbrach, sei nicht mehr nutzbar. "Bild"-Online hatte zuvor über die Zigarette als Auslöser berichtet.