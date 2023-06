Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B515 in Menden (Märkischer Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 74-jähriger Autofahrer hatte den entgegenkommenden Biker am Freitagnachmittag Zeugenangaben zufolge beim Wenden mit seinem Fahrzeug kurz vor einer Einmündung übersehen. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 46 Jahre alte Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Ob er in der Nacht zum Samstag noch in Lebensgefahr schwebte, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

Der 74-Jährige, seine Beifahrerin und eine andere Autofahrerin, die den Unfall gesehen hatte, erlitten einen Schock. Die drei wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme und Spurensicherung für rund acht Stunden voll gesperrt.

