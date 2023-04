Bei einem schweren Unfall am Dienstag auf der Landstraße 528 bei Halver im Märkischen Kreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Person wurde lebensgefährlich, fünf weitere wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem schweren Unfall am Dienstag auf der Landstraße 528 bei Halver im Märkischen Kreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Person wurde lebensgefährlich, fünf weitere wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Sattelschlepper mit Auflieger war am späten Nachmittag in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort schob er laut Polizei einen Kleinbus in den Straßengraben. Darin saßen vier Insassen. Dann drückte der Sattelschlepper noch ein mit zwei Menschen besetztes Auto gegen einen Holzstapel. Der Fahrer dieses Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle. Die lebensgefährliche Verletzte Person wurde von einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um andere Betroffene.

Den Sattelschlepper lenkte eine 55 Jahre alte Frau. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Kleinbusses kamen mit leichteren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund ist vor Ort, um den Unfallhergang zu klären.