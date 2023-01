Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn (Märkischer Kreis) sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Als die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag eintrafen, habe ein Zimmer der Erdgeschosswohnung in voller Ausdehnung gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Bewohner sowie sechs weitere Menschen aus darüberliegenden Wohnungen seien aus dem Gebäude gerettet worden. Davon seien zwei unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher. Das Feuer habe relativ zügig gelöscht werden können.