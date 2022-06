Die Autobahngesellschaft des Bundes zählt in dieser Woche den Verkehr auf der Bedarfsumleitung der Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Nord. Die Ergebnisse dienten vor allem dazu, die Lärmbelastung entlang der Strecke zu berechnen. Diese Berechnung sei eine Grundlage für die geplante Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Umleitungsstrecke, teilte die Autobahn-Niederlassung Westfalen mit.

Der Verkehr der gesperrten A45-Talbrücke Rahmede wird seit dem 2. Dezember 2021 über Umleitungen durch das Stadtgebiet von Lüdenscheid geführt. Die Strecken sind dadurch zeitweise sehr stark belastet. Rund 64.000 Fahrzeuge befuhren vor der Sperrung täglich die Teilstrecke bei Lüdenscheid. Davon waren allein 13.000 Lastwagen, betonte Susanne Schlenga von Autobahn Westfalen. Auf den Straßen der Umleitung zähle die Autobahngesellschaft eine Reduzierung des Autobahnverkehrs um rund 60 Prozent, das entspreche etwa 25.000 Fahrzeugen pro Tag.

Bei der Zählung sitze «nicht mehr der Student im Klappstuhl» mit Zettel und Papier an der Autobahn und zähle, sagte Schlenga. Das übernehmen demnach nun mehrere kleine Kameras, die an der Strecke montiert wurden. Nicht nur die Gesamtzahl der Fahrzeuge könne so gemessen werden, auch eine Unterscheidung zwischen Auto, Auto mit Anhänger, Lieferwagen und Lkw finde statt.

Im Dezember soll die marode Brücke auf der wichtigsten Verbindung des Ruhrgebiets und Frankfurt/Main gesprengt und im Anschluss neu gebaut werden. Die Autobahngesellschaft rechnet damit, dass der Neubau danach mindestens fünf Jahre dauert.