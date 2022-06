Die Polizei hat in Iserlohn ein Entenküken aus einem Gully befreit. Eine Passantin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Frau war eine Entenfamilie aufgefallen, die aufgeregt um einen Gully herumlief. Die Polizei hob den Gullydeckel hoch und befreite ein Küken aus seiner misslichen Lage. Anschließend machten sich die Polizisten auf die Suche nach den anderen Tieren. In einem Gebüsch konnten sie die Familie wenig später wieder vereinen.