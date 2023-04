Der Pumpenhersteller Wilo hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 14,2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro geschraubt und deutlich mehr verdient. Wachstumstreiber waren unter anderem Preiserhöhungen und ein höherer Mengenabsatz, wie das Familienunternehmen am Montag in Dortmund mitteilte. Das Vorsteuerergebnis (EBITDA) des Unternehmens stieg um 8,6 Prozent auf 196,7 Millionen Euro. Unterm Strich blieben 61,1 Millionen Euro in den Konzernkassen, ein Plus von fast 25 Prozent.