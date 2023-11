Für den Publikumspreis "1Live Krone" stehen die nominierten Künstlerinnen und Künstler fest: Die Fans haben bis 29. November die Wahl in acht Kategorien und unter mehr als 30 Nominierten, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag mitteilte. Die Verleihung der Trophäe findet diesmal am 30. November statt und erstmals in Bielefeld. 1Live ist der Jugendsender unter den WDR-Hörfunkprogrammen.

Als "Beste Künstlerin" sind Ayliva, Kim Petras, Lena, Nina Chuba und Lea - schon mehrfach zur Siegerin gekürt - nominiert. Beim "Besten Künstler" können Hörerinnen und Hörer laut WDR unter Apache 207, Rapper Cro, Singer-Songwriter Nico Santos, Peter Fox und Purple Disco Machine ihren Favoriten auswählen.

Als "Bester Live Act" sind unter anderem Kraftklub und AnnenMayKantereit nominiert. Auf den Titel "Bester Newcomer Act" können sich auch der junge Musiker und Youtuber Levent Geiger oder Rapper Ski Aggu Hoffnungen machen. Vielfalt und Qualität der Nominierten für den größten deutschen Publikumspreis seien enorm, betonte 1Live-Musikchef Andreas Löffler laut Mitteilung.

Auch für den "Besten Song" können die Fans abstimmen. Im vergangenen Jahr hatte Peter Fox mit "Zukunft Pink" hier die Auszeichnung geholt. Außerdem wird der Musikpreis vergeben für den "Besten Dance Song", den "Besten Hip-Hop/R&B Song" sowie den "Besten Alternativen Song".

Die Gewinner in den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" werden von der Redaktion des Radiosenders ausgewählt und sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Die Preisverleihung wird am 30. November (20.15 Uhr) live im WDR Fernsehen, im Radio 1Live und als Livestream in der ARD-Mediathek sowie in der App und dem Youtube-Kanal von 1Live übertragen. In den Jahren zuvor war die Gala in Bochum gefeiert worden.