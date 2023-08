Bei einem Besuch der Computerspielmesse Gamescom hat Ministerpräsident Hendrik Wüst sich als Nicht-Gamer zu erkennen gegeben. "Wir spielen ja alle mal ganz gerne, aber ich muss gestehen, dass ich für Computerspiele leider keine Zeit habe", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Köln. Zuvor hatte er bei einem Messe-Rundgang ein Auto-Rennspiel und ein Jump-'n'-Run-Computerspiel kurz ausprobiert. Letzteres habe ihn ein bisschen an die Spiele seiner Kindheit erinnert, sagte er.