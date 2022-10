Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Erkrath sind acht Menschen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Weil sich der Rauch auf das Treppenhaus ausbreitete und es nicht begehbar war, mussten einige Bewohner mit Drehleitern gerettet werden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zudem brachten die Einsatzkräfte drei Kinder und vier weitere Menschen in Sicherheit. Auch vier Katzen und einen Hund konnte die Feuerwehr bergen.