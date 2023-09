Zwei Jugendliche sind in Ratingen während einer Party in das Auto der Mutter der Gastgeberin gestiegen und nach einer rasanten Fahrt durch ein Wohngebiet in eine Garageneinfahrt gekracht. Der Wagen wurde von der Polizei stark beschädigt an der Garagenmauer aufgefunden, das Tor zur Tiefgarage war ebenfalls beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der 17 Jahre alte mutmaßliche Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden wenig später aufgefunden, sie hatten Schnittverletzungen und Hämatome.

Der 17-Jährige gab an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,8. Beide Jugendliche wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge von einem Autorennen aus, das zu dem Unfall in dem verkehrsberuhigten Wohngebiet geführt hat. Den 17-Jährigen erwartet neben Schadenersatzforderungen ein umfangreiches Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, widerrechtliche Nutzung von Schlüssel und Pkw, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Teilnahme an einem Straßenrennen.

