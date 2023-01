Bei einer Prügelei zwischen zwei Männern in Hilden soll sich ein Schuss aus einer Waffe gelöst haben. Nach Angaben der Polizei wurde dadurch aber niemand verletzt. Zu dem Streit war es gekommen, nachdem ein betrunkener 21-Jähriger vor einer Bar Gäste und Passanten angepöbelt hatte. Ein 58 Jahre alter Mann habe ihn auf sein Verhalten angesprochen und sei von dem Jüngeren unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin soll das Opfer eine Waffe gezogen und einen Schuss in die Richtung des Schlägers abgegeben haben, wie es hieß. Polizisten rückten mit einem größeren Aufgebot an und nahmen die Beteiligten vorläufig fest. Der 58-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Waffe konnte trotz Einsatzes eines Spürhundes nicht gefunden und sicher gestellt werden.