Ein 49-Jähriger ist in seiner Wohnung in Ratingen bei Düsseldorf von Einbrechern überwältigt und gefesselt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag von Geräuschen in seiner Wohnung wach geworden. Kurz danach hätten die beiden unbekannten Männer ihn in seinem Bett angegriffen und gefesselt, teilte die Polizei am Montag mit. Als sich der 49-Jährige einige Zeit später selbst befreien konnte, seien die Männer mit Wertgegenständen und zwei Handys verschwunden gewesen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.