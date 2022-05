Wegen eines Niesanfalls hat ein Autofahrer kurzzeitig die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall gebaut. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 58-jährige war demnach am Freitag in Ratingen (Kreis Mettmann) infolge des Niesens in den Gegenverkehr gesteuert, wo sein Wagen erst mit dem Auto eines 34-Jährigen und danach mit dem eines 75-jährigen Mannes zusammenstieß. Der Unfallverursacher sowie der ältere Autofahrer wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt, die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.