Ein 47 Jahre alter Polizist ist auf einer Straße in Ratingen (Kreis Mettmann) von einem Rollerfahrer rund 50 Meter mitgeschliffen und verletzt worden. Der 15-jährige Fahrer habe während einer Kontrolle am Freitagmorgen auf einmal Gas gegeben und die Jacke des Beamten habe sich mit dem Fahrzeug verhakt, teilte die Polizei mit. Nachdem er laut Zeugenaussagen 50 Meter hinter und neben dem Roller mitgezogen wurde, habe er dem Jugendlichen Handschellen angelegt und die Leitstelle der Polizei verständigt. Der 15-Jährige soll den Angaben zufolge unter Einfluss von Cannabis gestanden haben und hatte keinen Führerschein. Zudem waren die Versicherungskennzeichen am Roller zur Fahndung ausgeschrieben. Ob er gestohlen war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.