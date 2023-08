Was hat die "Null-Toleranz"-Ansage von NRW-Innenminister Reul im Kampf gegen Clan-Kriminalität gebracht? Im Interview der Deutschen Presse-Agentur zieht der CDU-Politiker eine Zwischenbilanz.

Die Zahl der sogenannten Tumultlagen in Nordrhein-Westfalen hat sich nach Angaben des Innenministeriums drastisch verringert. Gab es Anfang 2018 noch 179 solcher durch aggressiv auftretende Personengruppen verursachte Polizei-Einsätze, so waren es 2022 nur noch 37. "Ja, 37 sind zu viele, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es hat sich was bewegt", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Tumultlagen werden in NRW seit Anfang 2018 systematisch erfasst.

Reul sieht die stark rückläufige Entwicklung als Ergebnis seiner "Null-Toleranz-Strategie" mit verstärkter Polizei-Präsenz an den neuralgischen Punkten. Vor wenigen Wochen hatten Massenschlägereien zwischen Mitgliedern türkisch-libanesischer und syrischer Clans im Ruhrgebiet für Schlagzeilen gesorgt. In Essen wird sich künftig eine eigene Organisationseinheit speziell um den Bereich Clan-Kriminalität durch Syrer kümmern. Die Stadt ist seit Jahren ein Hotspot der Clan-Szene.

"Wir sind einige Schritte vorwärtsgekommen, aber wir sind nicht fertig", lautet die Zwischenbilanz des Innenministers zum Kampf gegen Clans. Was sich über Jahrzehnte entwickelt habe, könne nicht in wenigen Amtsjahren komplett ausgelöscht werden. Reul ist seit 2017 Innenminister im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hatte der schwarz-grünen Landesregierung kürzlich vorgeworfen, sie habe keine ernsthafte Strategie gegen Clan-Kriminalität und tue nichts, um die Kriminalpolizei zu stärken. Clan-Kriminalität müsse so weit eingedämmt werden, dass "diese Leute uns mit ihrer Paralleljustiz nicht auf der Nase herumtanzen", hatte der Landesvorsitzende Oliver Huth der "Neuen Westfälischen" gesagt.

"Ich hoffe, dass es immer weniger Paralleljustiz gibt, aber zu sagen, es gibt sie überhaupt nicht, würde ich mich nicht trauen", räumte Reul ein.

Ermittler kassieren Statussymbole der Clans ein

In NRW werde auch mit empfindlichen Vermögensabschöpfungen gegen Clan-Kriminelle gearbeitet. "Wir haben insgesamt seit 2017 rund 20 Millionen Euro an Vermögenswerten gesichert - keine schlechte Zahl", sagte Reul. Dazu zählten Luxusautos, Uhren und Immobilien ebenso wie Bargeld.

"Wir machen das im Rahmen dessen, was wir können", sagte Reul. Es gebe allerdings Grenzen. Wenn Bundesjustizminister Marco Buschmann die ausweiten wolle, solle "er mal mit konkreten Vorschlägen um die Ecke kommen, anstatt das vorzutragen, was die Polizei NRW schon seit 2017 tut".

Der FDP-Politiker hatte vorgeschlagen, Clan-Kriminalität auch "auf unkonventionelle Weise zu bekämpfen", indem man ihre nach Straftaten erworbenen Statussymbole einziehe. Reul hielt dagegen, das Prinzip "Follow-The-Money", also Kriminellen konsequent das Vermögen zu entziehen, sei längst Kern der Bekämpfungsstrategie in NRW.

Clan-Kriminalität nicht als Wahlkampf-Schlager

Der Minister warnte davor, mit dem Thema Clan-Kriminalität Wahlkampf zu machen und damit der AfD in die Hände zu spielen. Mit nicht umsetzbaren Versprechungen zu vermeintlich einfachen Abschiebungen würden den Rechtspopulisten Wähler in die Arme getrieben.

Reul bezog sich damit auf ein Diskussionspapier des Bundesinnenministeriums. Demnach soll eine Ausweisung bereits möglich sein, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist. Ein Sprecher hatte dazu erläutert, dass eine solche Abschiebung einen klaren Bezug zu kriminellen Aktivitäten voraussetze. Eine Familienzugehörigkeit zum Clan allein reiche nicht.

Wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser selbst von diesem Vorschlag überzeugt wäre, "dann hätte sie einen Gesetzentwurf gemacht", sagte Reul. So sei der Vorstoß der SPD-Politikerin, die derzeit auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen ist, "Wahlkampf-Getöse".

Gerade bei dem hochsensiblen Thema Rückführung seien nicht einlösbare Versprechungen "unheimlich gefährlich", warnte Reul. "Wir fordern es alle und wir liefern wenig - weil es auch nicht geht." Die daraus resultierende Enttäuschung der Bürger führe zu den hohen Beliebtheitswerten der AfD. Mit Abschiebung allein werde das Problem ohnehin nicht gelöst.

Zu wenig geeignete Bewerber für die Polizei

NRW arbeite kontinuierlich daran, die Personalzahlen bei der Polizei zu erhöhen, versicherte Reul. Derzeit habe die Polizei in NRW rund 40.000 Polizeibeamte - zusammen mit den Beschäftigten seien es insgesamt 50.000 Kräfte. Jährlich sollten 3000 Polizei-Anwärter hinzukommen. Von mehr als 11.000 Bewerbern jährlich erfüllten aber sehr viele die Anforderungen nicht.

Vor allem die Kriminalpolizei müsse als Berufsfeld attraktiver gemacht werden, sagte Reul. "Die jungen Beamtinnen und Beamten werden nach ihrer dreijährigen Ausbildung grundsätzlich in der Schutzpolizei eingesetzt - und die allermeisten bleiben dann dort."

Auch über die zum Schuljahr 2022/23 eingeführte Öffnung der Ausbildung für Realschüler und die gezielte Ansprache Berufstätiger aus anderen Feldern müsse rekrutiert werden. Im nächsten Jahr seien die ersten Realschul-Absolventen mit ihrer Polizei-Ausbildung fertig.

"Wir machen im Bereich der Personalgewinnung ganz viel, aber immer unter einer Überschrift: nicht um jeden Preis", sagte Reul. "Wenn die Qualität runter geht - das können wir uns nicht erlauben. Dafür ist das eben ein besonderer Beruf." Ebenso wie bei körperlichen und intellektuellen Voraussetzungen, dürfe es auch an der gesellschaftlichen Haltung der Bewerber keinen Zweifel geben.

