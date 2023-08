Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat davor gewarnt, mit dem Thema Clan-Kriminalität Wahlkampf zu machen und damit der AfD in die Hände zu spielen. Mit nicht umsetzbaren Versprechungen zu vermeintlich einfachen Abschiebungen würden der AfD Wähler in die Arme getrieben, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.