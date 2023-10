Sieben Menschen haben wegen eines angebrannten Essens in einem Mehrfamilienhaus in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses sei ersten Erkenntnissen zufolge am späten Freitagabend während des Kochens eingeschlafen, teilte die Polizei Minden-Lübbecke mit. Durch das verbrennende Essen auf dem Herd habe sich dichter Rauch entwickelt, der sich anschließend im gesamten Haus verteilt habe.