Diebe haben einen Lkw-Auflieger mitsamt einer Ladung von über 250 Akku-Rasenmähern gestohlen. Der Wert der Geräte belief sich auf über 35.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Anhänger stand demnach in der Nacht von Sonntag auf Montag geparkt im Industriegebiet in Petershagen-Lahde (Kreis Minden-Lübbecke). Als der Lkw-Fahrer den Sattelauflieger am Montagmorgen habe abtransportieren wollen, habe von diesem jede Spur gefehlt.