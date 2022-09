Ein 29 Jahre alter Mann soll seinen 55-jährigen Vater in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) lebensgefährlich verletzt haben. Der Sohn sei nach der Tat am Dienstagabend geflohen, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit der beiden Männer in körperliche Gewalt ausgeartet. Dabei sei der Vater durch "spitze Gewalteinwirkung" lebensbedrohlich verletzt worden.