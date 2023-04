ARD-Sportmoderator Ernst Huberty in einer Sportschau-Sendung im Januar 1983. Foto

"Sportschau"-Pionier Ernst Huberty ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte, ist der Fernseh-Journalist und Fußball-Kommentator am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben. "Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als "Mr. Sportschau", wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt: wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der "Sportschau", sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow.

"Sportschau"-Pionier Ernst Huberty ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte, ist der Fernseh-Journalist und Fußball-Kommentator am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben. "Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als "Mr. Sportschau", wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt: wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der "Sportschau", sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow.

Ernst Huberty moderierte am 4. Juni 1961 in der ARD die erste "Sportschau" und war 21 Jahre lang bis 1982 deren Gesicht. Im Gedächtnis vieler Fernsehzuschauer blieb er zudem durch seine Kommentierungen vom sogenannten Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien beim Weltmeisterschafts-Halbfinale 1970 in Mexiko oder der legendären Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974 zwischen Deutschland und Polen.

WDR-Mitteilung