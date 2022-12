Ein 62-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Mönchengladbach-Rheydt schwer verletzt worden. Der Mann soll am Sonntag nach Aussage von Zeugen mit seinem Auto bei Rot über die Kreuzung gefahren sein, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 39-Jährigen zusammen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.