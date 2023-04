Die Feuerwehr hat im Mönchengladbacher Stadtbezirk Hardt eine brennende Veranstaltungshalle gelöscht. Die etwa 210 Quadratmeter große Halle sei beim Eintreffen der Wehrleute am Samstagabend bereits völlig mit Rauch ausgefüllt gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Den eigentlichen Brand habe man erst nach einer längeren Suche in einem Lagerraum entdecken können.