Eine freilaufende Dogge hat einen zwölfjährigen Jungen in Mönchengladbach ins Bein gebissen und schwer verletzt. Der Junge sei am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem Passanten die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert hätten, teilte die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen war der Junge zusammen mit einem Freund mit dem Fahrrad an einem Firmengelände vorbeigefahren, als das etwa 45 Kilogramm schwere Tier durch ein Tor auf ihn zulief. Als der Junge versuchte, sich mit dem Fahrrad zu schützen, habe das Tier zugebissen. Anschließend lief die Dogge zurück auf das Firmengelände. Gegen den Halter ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.