Nach dem Hinweis einer Zeugin entdeckt die Polizei in einem Park in Mönchengladbach menschliche Knochen. Sie werden einem verschwundenen Obdachlosen zugeordnet. Gegen drei Männer hat nun der Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge begonnen.

Vier Jahre nach dem Fund von menschlichen Knochen und Schädelfragmenten in einem Park in Mönchengladbach müssen sich seit Mittwoch drei Angeklagte vor dem Landgericht verantworten. Den Männern im Alter zwischen 31 und 34 Jahren wird Körperverletzung mit Todesfolge, erpresserischer Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Knochen wurden einem 48 Jahre alten Obdachlosen zugeordnet. Die Angeklagten sollen den Mann gefangen gehalten und nach dessen Tod den Leichnam in einem Koffer im Park versteckt haben.

Laut Anklage hatte einer von ihnen, ein heute 31-Jähriger, den Obdachlosen im Oktober 2018 gezwungen, mit in seine Wohnung zu kommen und dort festgehalten. "Der Obdachlose ging nur aus Angst vor dem körperlich überlegenen Angeklagten mit", sagte die Staatsanwältin. Sie geht davon aus, dass der 31-Jährige das Arbeitslosengeld des Opfers kassieren wollte, um Schulden von 200 Euro begleichen zu können.

Demnach durfte der Gefangene tagsüber in der Wohnung herumlaufen, nachts wurde er an die Heizung gekettet. Die beiden Mitangeklagten sollen dort regelmäßig übernachtet haben und sich an den wiederholten Misshandlungen beteiligt haben. Der Obdachlose soll getreten und geschlagen worden sein. Anfang Dezember 2018 soll er leblos zusammengebrochen sein. Der 31-Jährige soll vergeblich eine Wiederbelebung versucht haben. Die Männer sollen die Leiche in einen Koffer gepackt und im Unterholz des Parks versteckt haben.

Vermisst wurde der Obdachlose nicht. Die Suche kam mehrere Monate später durch die Aussage einer Frau ins Rollen. Sie hatte der Polizei konkret von dem Tod des Mannes berichtet. Bei der Suche in dem Park wurden im August 2019 "sieben menschliche Knochen und ein unvollständiger Schädel aufgefunden, der dem Geschädigten eindeutig zugeordnet werden konnten", so die Anklage.

Die drei Männer gerieten schnell unter Verdacht. Ob sie sich im Laufe des Prozesses äußern werden, ließen die Verteidiger am Mittwoch offen. Der 31-jährige Angeklagte sitzt wegen einer Straftat in Haft, der 33-jährige ist in Sicherungshaft, der 34-jährige macht eine Entzugstherapie. Das Gericht hat über 30 Zeugen geladen.