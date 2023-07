Auf einem Firmengelände in Mönchengladbach ist ein Mitarbeiter durch kochendes Wasser großflächig am Oberkörper verletzt worden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Duisburg geflogen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wie genau es zu dem Notfall kam, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.