Ein Radfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im Mönchengladbacher Stadtteil Wickrath schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Abend nach der Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Krefeld geflogen worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Identität des Schwerverletzten sowie die genauen Gründe für den Zusammenstoß waren zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die Rheindahlener Straße sei für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt worden.