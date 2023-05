Eine 80 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in einem Wohngebäude in Mülheim an der Ruhr verletzt ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Dienstagabend im Erdgeschoss des Hauses aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr herrschte "Vollbrand", sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache des Feuers sowie die Schwere und Art der Verletzungen der Seniorin war zunächst nicht bekannt.