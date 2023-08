Ein Fußgänger ist an einem Bahnübergang in Münster von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Schranken des Bahnübergangs sollen ersten Erkenntnissen zufolge zum Unfallzeitpunkt geschlossen gewesen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der tragische Vorfall ereignete sich demnach am frühen Abend am Schifffahrter Damm in Höhe der Ostmarkstraße. Die Regionalbahn war den Angaben zufolge von Warendorf in Richtung Münster unterwegs. Warum sich der 56-jährige Mann zwischen den Schranken befand, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.