Bei einem Polizeieinsatz in Münster soll ein 34-Jähriger versucht haben, eine Polizistin über ein Geländer im vierten Stock in die Tiefe zu stoßen. Der Mann sei nach dem Vorfall am Samstagmittag festgenommen worden. Ein Richter habe am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 27 Jahre alte Polizistin hatte sich demnach bei der Attacke des Mannes selbst befreit und wurde nur leicht verletzt.