Ein 49-Jähriger soll einen Mann in Münster mit einem Kantholz angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige sei am Mittwoch festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Er steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 49-Jähriger soll einen Mann in Münster mit einem Kantholz angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige sei am Mittwoch festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Er steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zuvor soll sich der Mann am Montagabend mit einem 46-Jährigen am Bremer Platz gestritten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen ging es dabei um "ausstehende milieubedingte Geldzahlungen" des 49-Jährigen. Als der 46-Jährige sich dann umgedreht habe und gehen wollte, soll der 49-Jährige sich ein Kantholz mit herausragenden Nägeln gegriffen und damit auf den Hinterkopf des Mannes geschlagen haben. Dieser sei zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar gewesen, der mutmaßliche Angreifer flüchtete demnach. Nach einer Notoperation schwebe das Opfer noch immer in Lebensgefahr, hieß es.

Die Ermittler einer eingesetzten Mordkommission konnten nach entsprechenden Zeugenbefragungen schnell den 49-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Die Ermittlungen ergaben dabei, dass der Mann keinen festen Wohnsitz hat.

Pressemitteilung