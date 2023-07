In Münster hat ein Polizeibeamter am Mittwoch auf einen flüchtenden Tatverdächtigen geschossen. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 32-jährige Tatverdächtige versucht haben zu fliehen, um der Festnahme wegen eines Drogendelikts zu entgehen.