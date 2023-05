In der Wildpferdearena im Münsterländer Dülmen sind am Samstagnachmittag traditionell die Junghengste gefangen worden. 15.000 Pferdefreunde reisten aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern in das Naturschutzgebiet Merfelder Bruch. Höhepunkt des Samstags war, als die Stuten und ihre Jungtiere in die Arena getrieben wurden. Das Poltern der Hufen war schon eine Zeit vorher zu hören gewesen und gleichzeitig ein Signal für die Fänger, sich bereit zu machen.