Die ARD und das ZDF sind auch bei der diesjährigen Auflage der Finals im TV-Großeinsatz. Von Donnerstag bis Sonntag berichten die öffentlich-rechtlichen Sender in ihren Hauptprogrammen mehr als 25 Stunden live von den 18 Sportarten. In den Streamingkanälen übertragen von ARD und ZDF weitere 70 Stunden von den 159 Meisterschafts-Entscheidungen.

Die beiden Sender wechseln sich im Fernsehen an den vier Tagen ab: Am Donnerstag zeigt das ZDF von 14.15 bis 17.00 Uhr TV-Bilder, außerdem am Samstag von 10.15 bis 19.00 Uhr. Die ARD ist am Freitag (14.15 bis 19.45 Uhr) und am Sonntag (10.05 bis 19.55 Uhr) dran.

Die meisten Wettbewerbe des Multisportevents finden in Düsseldorf und Duisburg statt. Zwei Ausnahmen gibt es: Außer im Stabhochsprung (Düsseldorf) fallen die Leichtathletik-Entscheidungen in Kassel. Die Schwimmerinnen und Schwimmer messen sich in Berlin.

Titel werden an den vier Tagen auch im 3x3 Basketball, Bogenschießen, Turnen, Judo, Karate, in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen, Triathlon, Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling, BMX, Breaking und Klettern vergeben.

