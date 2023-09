Die Krefelder Kunstmuseen bespielen unterschiedliche Gebäude: Der Stammsitz sieht wuchtig und wilhelminisch aus. Die beiden anderen Häuser sind Ikonen der Bauhaus-Architektur. Der Kritiker-Verband AICA lobt den Ansatz der Vielfalt.

Die Kunstmuseen Krefeld sind vom Kunstkritikerverband AICA als "Museum des Jahres" ausgezeichnet worden. Seit ihrer Gründung, die teils mehr als 120 Jahre zurückliegt, setzten sich die Museen für eine enge Verbindung von Kunst, Design und Architektur ein, hieß es am Sonntag bei der Verleihung der undotierten Auszeichnung in Krefeld. Auf diesem Fundament entstehe "ein experimentierfreudiges Ausstellungsprogramm, das auch weitere künstlerische Disziplinen aufnimmt und sich aktuellen Themen widmet".

Mit frühen Ausstellungen zu den Nachkriegskünstlern Yves Klein, Joseph Beuys oder Gerhard Richter habe Krefeld zudem internationale Museumsgeschichte geschrieben, urteilte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA.

Zu den Museen gehören das 1897 eröffnete Kaiser Wilhelm Museum im Zentrum der Stadt sowie die in den späten 1920er Jahren von Ludwig Mies van der Rohe errichteten Bauhaus-Villen Haus Lange und Haus Esters.

Als "Ausstellung des Jahres 2022" wurde eine Inszenierung während der documenta fifteen in Kassel geehrt. Die Gruppe Atis Rezistans aus Haiti hatte dafür die ehemalige Kirche St. Kunigundis genutzt. Als "Besondere Ausstellung 2022" gewürdigt wurde die Berliner Schau "Another World" von Christopher Kulendran Thomas im KW Institute for Contemporary Art.

Der Verband vergibt alljährlich die undotierten Auszeichnungen an Museen und besonders gelungene Kunstausstellungen. In der deutschen Sektion sind den Angaben zufolge rund 220 Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten zusammengeschlossen.

Kunstmuseen Krefeld