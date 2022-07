Nach mehr als drei Jahren steht Lady Gaga mal wieder in Deutschland auf einer Bühne - aber nur bei einem einzigen Konzert. Hunderte Fans belagern ihr Hotel und hoffen auf ein kurzes Treffen mit ihrem Star.

Sie singen, warten Stunde um Stunde - und hoffen auf ein Selfie mit ihrem Superstar: Hunderte Fans haben am Samstag das Hotel, in dem Pop-Sängerin Lady Gaga vor ihrem einzigen Deutschland-Konzert in Düsseldorf wohnen soll, belagert. Gesichtet wurde die 36-Jährige von den Fans vorerst nicht. Sie soll aber schon in der Stadt sein und in der Merkur-Spiel-Arena für ihren Auftritt am Sonntagabend (19.30 Uhr) proben, wie "Bild" berichtete. Die Polizei versuchte, mit Absperrungen ein wenig Ordnung in das Gedränge vor dem Luxushotel an der Kö zu bringen.