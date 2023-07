In seiner Heimatstadt Bochum will Herbert Grönemeyer im nächsten Jahr im Juni ein weiteres "4630 Bochum"-Jubiläumskonzert geben. Grönemeyer und seine Band träten zusätzlich zu drei bereits angekündigten Konzerten auch am 17. Juni 2024 im Vonovia Ruhrstadion auf, teilte der Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment am Dienstag in Köln mit. Vorige Woche waren wegen der großen Nachfrage zum 40. Jubiläum der Erfolgsplatte "4630 Bochum" bereits Zusatzkonzerte in Berlin und Bochum angekündigt worden.