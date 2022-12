Sänger Nico Santos (29) legt an Weihnachten gerne Schallplatten auf. "Weihnachten heißt für mich: Mit den Liebsten sein und schöne Weihnachtsmusik - am liebsten von alten Vinylplatten", sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bei der Verleihung des Musikpreises "1Live Krone" in Bochum. "Ein bisschen Retro, das mag ich. Allein die Vinylkratzer beim Abspielen der Platten machen für mich schon eine weihnachtliche Stimmung." Der Sänger und Songwriter ("Rooftop", "In Your Arms (For an Angel)") freut sich aber nicht nur auf die musikalische Untermalung beim Weihnachtsfest, auch das Essen sei wichtig. "Wir machen immer klassisch Raclette zu Weihnachten. Als Vegetarier kann man sich keine Gans reinschieben."