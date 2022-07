Zum Auftakt ihrer Welttournee in Düsseldorf hat Lady Gaga ihren Fans offenbart, wie sehr sie sich nach ihnen gesehnt hat. "Ich habe euch so sehr vermisst", sagte die Pop-Sängerin am Sonntagabend in der Menge. "Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich je wieder auf Tour gehen würde", gestand die 36-Jährige. Ihre Fans hätten ihr aber Mut und Selbstliebe beigebracht. So habe sich die Künstlerin an die Farbe in ihrem Leben erinnern können.