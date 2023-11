Der WDR Jazzpreis 2024 geht an die Bassistin Caris Hermes. Die 1991 in Geseke geborene Musikerin überzeugte die Jury "durch ihre stilistische Unvoreingenommenheit, rhythmische Beweglichkeit sowie die Freude am Zusammenspiel", wie der WDR am Mittwoch in Köln mitteilte. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und beinhaltet außerdem eine gemeinsame Tournee mit der WDR Big Band.