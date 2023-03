Nach seinem Rücktritt als nordrhein-westfälischer SPD-Landesparteichef will Thomas Kutschaty sich auch von der Spitze der Landtagsfraktion zurückziehen. Er werde das Amt des SPD-Fraktionschefs zur Verfügung stellen und den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitgestalten, kündigte der 54-Jährige am Dienstag in Düsseldorf an.