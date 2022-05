Das beeindruckende Schauspiel dauerte nur wenige Stunden - eine blühende Titanenwurz im Essen Grugapark lockte dennoch zahlreiche Schaulustige an. Die seltene Pflanze mit dem lateinischen Namen «Amorphophallus titanum» in einem extra geschützten Bereich in einem Planzenhaus des Grugaparks hatte am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr begonnen, ihren riesigen Blütenstand zu öffnen.