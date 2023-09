In einer Klinik in Bielefeld hat eine ausgelaufene Chemikalie einen nächtlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Einsatz habe gegen 22.00 Uhr am Donnerstagabend begonnen, rund zwei Stunden später sei in einem Abstellraum neben dem Operationsbereich ausgetretenes Formaldehyd entdeckt und "neutralisiert" worden.