Sechs Menschen sind am Samstagnachmittag in einem Aufzug im Bochumer Hauptbahnhof stecken geblieben und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Unter den Betroffenen waren auch zwei Kinder und eine schwangere Frau, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten demnach die Fahrstuhltür mit einem Hilfsgerät aufspreizen. Die Fahrgäste seien etwa eine Stunde in dem Lift gefangen gewesen, bevor sie unversehrt frei kamen, hieß es.