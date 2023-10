Eine Fallschirmspringerin ist in Recklinghausen bei der Landung in eine Baumgruppe geflogen und auf den Boden gestürzt. Die 54-Jährige wurde dabei am Samstag schwer verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.