Eine Fehlauslösung einer Nebelmaschine zur Abwehr von Einbrechern und Automatensprengern hat im Oberbergischen Kreis zu einem nächtlichen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einer Bankfiliale geführt. Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide rückte am Mittwoch gegen 5.00 Uhr aus, weil Rauchentwicklung in den Räumen gemeldet worden war. Bei der Erkundung des Einsatzortes sei dann eine Fehlauslösung der Nebelmaschine der Einbruchmeldeanlage festgestellt worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Gebäude sei zur Sicherheit mit einem Gasmessgerät kontrolliert sowie belüftet worden.