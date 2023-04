Beim Sturz aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hagen hat ein fünfjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten. Das Mädchen ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einem Fenster auf den Gehweg gefallen. Lebensgefahr habe mit Stand vom späten Freitagnachmittag nicht bestanden, sagte eine Sprecher der Polizei. Ein angeforderter Rettungshubschrauber sei nicht zum Einsatz gekommen. Das Kind wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Sturz kam, werde noch ermittelt. Die Eltern seien zum Unfallzeitpunkt zu Hause gewesen.