Notfälle Mann fuchtelt am Fenster mit Messern herum: SEK Einsatz

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat im westfälischen Halle eine Wohnung gestürmt, weil die Ordnungshüter um das Leben eines wohl psychisch kranken Mannes fürchteten. Zeugen hatten wegen des auffälligen Verhaltens des 57-Jährigen am späten Freitagnachmittag die 110 gewählt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stand stark gestikulierend mit Messern am Fenster.

Bereits am Vormittag war er den Angaben nach auffällig geworden, als er Gegenstände aus seiner Wohnung im ersten Stock geworfen hatte. Da der Mann auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte und eine Gesprächsaufnahme scheiterte, drang das SEK nach vier Stunden in die Wohnung ein und nahm ihn unverletzt in Gewahrsam. Er kam ins Krankenhaus.