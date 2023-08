Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in Lotte (Kreis Steinfurt) ist der 35 Jahre alte Motorradfahrer getötet worden. Der Kradfahrer war nach Angaben der Polizei am Freitagabend mit seinem Motorrad in nördlicher Richtung auf der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm ein 68-Jähriger mit seinem Auto entgegenkam. Als dieser nach links in die Straße Am Kronenpohl abbiegen wollte, seien die Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße vorübergehend voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.