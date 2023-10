An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am Montag der Unterricht wegen einer möglichen Bedrohungslage aus. "Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern", sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen. Die Bedrohungslage sei der Polizei demnach von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden.